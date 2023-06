"Nuova Ginnastica Teramo" 17 ori al Gran Galà d'Italia

(ANSA) - TERAMO, 10 GIU - Diciassette ori, 2 argenti e 2 bronzi nelle classifiche generali e di specialità è il bottino guadagnato da Nuova Ginnastica Teramo al Gran Galà d'Italia di Ginnastica Artistica Libertas a Lizzanello (Lecce). La Nuova Ginnastica Teramo, con gli storici allenatori Sara Di Mattia e Domenico Di Giangregorio, ha guadagnato: oro trampolino giovani D con Luna Mercuri , Maria Malatesta oro assoluto giovani C, Vittoria Sacchetti argento assoluto allieve C, Emma Rae Wu oro assoluto allieve B 2013, Sofia Fedele oro assoluto allieve B 2010, Sara Farinelli oro trampolino allieve B, Greta Esposito oro assoluto allieve 2012, Ludovica Porcinari bronzo suolo Junior B, Carlotta Berio bronzo assoluto Junior B , Asia Mercuri oro trave Junior B Teresa Demetrio oro assoluto allieve A.

Nella Sezione maschile : Samuele Iachini oro assoluto giovani B, Francesco Palmarini oro assoluto giovani A, Gabriel Caldarelli oro assoluto Allievi C, Simone Magno oro assoluto Allievi A 2012, Alessio Magno argento assoluto Allievi A 2010, Giacomo D'Antonio oro assoluto Allievi B 2012, Jacopo Varani oro assoluto Allievi B 2013, Riccardo Merlotti oro assoluto Junior A, Emanuel Fratini oro assoluto Allievi 2010, Pieramato Fratini oro assoluto Junior B.

Le Società e gli atleti Nazionali Libertas saranno dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, il prossimo 14 Ottobre al Foro Olimpico di Roma. "Siamo contenti quando il duro lavoro viene ricompensato da risultati eccellenti come quelli ottenuti dai nostri atleti - ha commentato Sara Di Mattia - Chiaramente dopo ogni gara si riprende fiato e si ricomincia a lavorare." (ANSA).