Oscar cicloturismo, menzione speciale al 'Cammino d'Abruzzo'

(ANSA) - PESCARA, 05 GIU - "ll Cammino d'Abruzzo" ha ricevuto la menzione speciale di Legambiente all'Oscar Italiano del cicloturismo 2023. Questo suggestivo percorso è stato selezionato per la straordinaria capacità di promuovere il cicloturismo sostenibile, esaltando la bellezza naturale e culturale dell'Abruzzo. "Il premio Legambiente è un riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni dall'associazione Aps 'A piede libero', dalle Sentinelle di ogni Comune attraversato e dagli amministratori locali - commenta l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Daniele D'Amario - che hanno lavorato per creare un prodotto turistico fortemente legato all'ambiente. La Regione ha svolto il suo ruolo di supporto e coordinamento, aderendo all'iniziativa, e presentandola. Dal Km 0 ai suoi 700 Km di meraviglie, il Cammino d'Abruzzo è un percorso naturalistico libero e aperto a tutti, da percorrere in mountain bike, a piedi o con le joilette per persone con disabilità motorie. Il Progetto esalta la magnificenza di gran parte territorio abruzzese, riscopre usi, costumi e tradizioni locali, onora il rispetto dell'ambiente, esalta l'arte e la cultura, esprime riconoscenza alla natura e ai suoi doni, sensibilizza all'appartenenza e all'inclusione, rievoca la storia, nobilita l'artigianato e i mestieri, rilancia i canti e balli popolari, glorifica l'arte culinaria".

Il Cammino d'Abruzzo, prosegue D'Amario, "si snoda, inoltre, sui parchi del territorio regionale: il Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco nazionale della Maiella, il Parco regionale Sirente Velino, il Parco marino del Cerrano, attraversa oasi Wwf, Riserva naturale dei Calanchi di Atri, Riserva naturale Lago di Penne, Riserva Naturale delle Gole del Sagittario, oasi di Serranella, riserva del Borsacchio e riserva della Pineta Dannunziana. Un grandioso progetto nato dall'idea della vulcanica camminatrice Orietta D'Armi e realizzato dall'aps 'A Piede Libero', che ringrazio, con l'adesione di ben 71 Comuni". (ANSA).