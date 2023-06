Turismo: Punto Europa, itinerari culturali innovativi

(ANSA) - TERAMO, 01 GIU - Trasformazione digitale, delle best practice e della promozione innovativa in ambito turistico, è stato questo il tema del workshop organizzato dal Consorzio Punto Europa, con l'amministratore Filippo Lucci, al quale hanno partecipato diversi stakeholder del territorio provinciale e la Camera di commercio Gran Sasso d'Italia con la presidente, Antonella Ballone. Presente anche il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo.

Nel suo intervento il presidente si è soffermato sulla tutela dell'ambiente ed in particolare sul turismo sostenibile, realtà consolidata in grado di coniugare le necessità del turista con la protezione e il miglioramento dei territori visitati.

"La capacità di saper unire l'attrattività dei territori - ha spiegato D'Angelo - i benefici della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica con la tutela dell'ambiente e la responsabilità di preservare il nostro pianeta dal continuo sfruttamento, rappresentano gli elementi di una formula che potrebbe garantire una crescita capace di impattare positivamente sia sotto il punto di vista economico sia sotto quello della sostenibilità prolungata nel tempo".

"L'attività turistica - sottolinea ancora - nei territori deve sicuramente essere quindi improntata alla loro valorizzazione e alla loro tutela, garantendo in questo modo che la destinazione turistica non giunga mai alla fase di declino del suo ciclo di vita. E in questo processo la comunità locale dovrebbe assurgere il ruolo di protagonista a supporto di operatori e viaggiatori all'interno di quello che si configura come un nuovo paradigma dell'accoglienza, dell'ospitalità e della gestione complessiva delle destinazioni turistiche".

