Ughi con Bartelloni al piano apre "IX GO Abruzzo Festival"

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Sarà to Uto Ughi, uno dei violinisti più celebri al mondo ad aprire la nuova edizione di GO Abruzzo Festival, organizzato dall'Associazione Guardiagrele Opera. Ughi terrà un concerto il prossimo 11 giugno, alle ore 21, nel duomo di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele, accompagnato dal pianista Leonardo Bartelloni. Si tratta di un evento che porta nella cittadina abruzzese una leggenda della musica italiana, a coronamento di un lavoro di squadra che va avanti dal 2015, quando iniziò l'avventura di organizzare un festival lirico proprio in questo centro ricco di storia ai piedi della Maiella.

Negli anni l'offerta artistica proposta dal Guardiagrele Opera Festival, grazie al notevole lavoro svolto dal direttore artistico Maestro Maurizio Colasanti, si è ampliata fino a spaziare dalla musica sinfonica e da camera al recital solistico, passando per il teatro, la danza e le presentazioni di libri di argomento musicale, senza mai dimenticare l'opera lirica, proposta attraverso la formula originale dell'opera studio coordinata dal soprano Susanna Rigacci. All'inizio di maggio si sono tenute presso il conservatorio di Santa Cecilia a Roma le audizioni per scegliere i cantanti che sosterranno i ruoli delle opere in cartellone per questa 9°edizione del Festival, che verrà presentata nelle prossime settimane e vedrà esibirsi nella nostra cittadina i cantanti vincitori delle audizioni, provenienti dal Giappone, dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dal Venezuela, oltre che dall'Italia. Le opere saranno anche replicate in Calabria, nei pressi di Tropea, grazie ad un accordo raggiunto con un festival locale riconosciuto dal Ministero della Cultura. Nel frattempo grande attenzione ha suscitato l'annuncio dell'imperdibile concerto di Uto Ughi, i cui biglietti possono essere acquistati su Ciaotickets al link https://www.ciaotickets.com/biglietti/uto-ughi-guardiagrele (ANSA).