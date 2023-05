A Sulmona museo storico rionale della Giostra Cavalleresca

(ANSA) - SULMONA, 25 MAG - Sarà inaugurato a Sulmona (L'Aquila) Il museo sarà inaugurato sabato prossimo 27 maggio alle 17.30 il primo museo storico rionale della Giostra Cavalleresca. L'iniziativa è del Borgo di Santa Maria della Tomba, uno dei sette rioni protagonisti del torneo cavalleresco che si svolge in estate. Grazie a un accordo tra il sodalizio e la Asp numero due della provincia dell'Aquila, il borgo ha avuto in gestione l'immobile dell'ex Casa Santa in corso Ovidio dove, fino a qualche anno fa, erano stati ospitati i richiedenti asilo.

Nei locali, in pieno centro, è stato quindi allestito il museo del borgo. Esposti gli abiti che sfilano in corteo e i costumi storici risalenti alle prime edizioni della Giostra. In mostra anche bandiere, gonfaloni e arma. "Un progetto che fa da apripista sul territorio per intercettare la filiera del turismo legato alla Giostra" commenta il capitano del Borgo Angelo La Civita. (ANSA).