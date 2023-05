Rigopiano:legale,incredibile apprendere sentenza da giornali

(ANSA) - PESCARA, 22 MAG - "Trovo incredibile che sul giornale ci siano delle motivazioni di una sentenza che non è stata pubblicata e della quale come difensore della Parte Civile delle vittime nulla so, mi riservo di leggerla". Così l'Avvocato Romolo Reboa che ha curato la parte civile dei parenti delle vittime al Processo Rigopiano Reboa prosegue: "Sicuramente non posso che prendere atto che dalle notizie giornalistiche sappiamo quello che poi sapevamo già dal dispositivo, cioè che è stato smantellato l'impianto accusatorio della Procura della Repubblica. Ora, per sapere se questo smantellamento è giusto o sbagliato, occorre semplicemente leggere quello che abbiamo appreso solo dai giornali, sono più di 300 pagine." (ANSA).