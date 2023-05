Il premio 'Ferrante Optometria' ad Alessandro Borghesi

(ANSA) - PESCARA, 22 MAG - Appassionato ricercatore e docente universitario, promotore del primo corso di laurea in Ottica e Optometria in Italia, il professore emerito Alessandro Borghesi di Milano è il vincitore della 30/a edizione del "Premio nazionale di Optometria Francesco Ferrante", istituito per iniziativa della famiglia e di un gruppo di colleghi dell'optometrista pescarese scomparso nel 1986 a soli 29 anni. La decisione adottata dal coordinamento nazionale dell'albo degli Ottici Optometristi, d'intesa con il centro studi del Premio Ferrante, ha voluto premiare l'attività pluriennale del professore con la seguente motivazione: "Per la lunga attività accademica di alto profilo svolta negli anni in qualità di professore ordinario nelle università di Pavia, Modena, Milano e di Milano-Bicocca. Per l'impegno profuso, in qualità di preside della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università di Milano-Bicocca, dal 2002 al 2009. Per l'attività di ricerca in ambito nazionale e internazionale, concentrata su diversi temi della Fisica della materia e dell'Ottica fisica che hanno portato alla pubblicazione di oltre 300 lavori scientifici. Per aver proposto e attivato il primo corso di Laurea in Italia in Ottica ed Optometria (istituito dal 2001 presso l'Università di Milano-Bicocca). Per la passione con cui dirige e coordina dal 2015 l'attività del Centro Universitario di Ricerche in Ottica e Optometria dell'Ateneo Milano-Bicocca." La cerimonia di premiazione si terrà domenica prossima, 28 maggio, nella Serata Insieme in programma nell'ambito del 48° congresso dell'Albo degli Ottici Optometristi a Pacengo di Lazise (Verona). (ANSA).