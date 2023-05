Concorso nelle scuole nel ricordo di Angelo Rosati

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAG - Inclusione e solidarietà in occasione del concorso culturale rivolto alle scuole "Nel silenzio… Ti ascolterò!" che lunedì 22 maggio si concluderà all'Auditorium del Parco del Castello con la mattinata di premiazione. Il concorso, organizzato dall'associazione Il sorriso di Angelo onlus, vuole ricordare la figura di Angelo Rosati, prematuramente scomparso nel 2011 a soli 21 anni.

Un'occasione per diffondere e divulgare, tra i bambini e i ragazzi, messaggi riguardanti l'inclusione e la diversità. È proprio questo lo spirito che ha animato il progetto dove ogni cosa parte dal cuore. Saranno presenti bambini e ragazzi delle scuole aquilane (dalla scuola dell'infanzia alle scuole superiori) insieme agli insegnanti e ad alcuni dirigenti scolastici.

"La risposta delle scuole aquilane è stata importante - sostiene Fabiola Sarra, presidente dell'associazione e madre di Angelo Rosati - ad oggi abbiamo raccolto circa 100 elaborati (disegni, poesie, racconti e via dicendo) inviati per il concorso". Le opere sono state valutate da una giuria composta da Stefano Carnicelli (presidente di giuria), Bice Sabatini, Carla Gonnelli, Arnaldo De Paolis, Sonia Bucci e Angelo De Nicola. Previsti premi in denaro, menzioni speciali e distribuzione di libri. Ogni partecipante riceverà un diploma di merito e una nota critica relativa all'opera presentata al concorso. In occasione dell'iniziativa, è stata pubblicata (a cura dell'editore Alessio Masciulli) anche un'antologia del premio contenente tutte gli elaborati del concorso. I giurati hanno avuto modo di apprezzare la fantasia e la sensibilità di tanti piccoli artisti.

L'insegnamento che bambini e ragazzi hanno voluto dare, come ricordano gli organizzatori, può essere sintetizzato nella seguente frase: "Mai vergognarsi della propria diversità perché ognuno è unico e speciale nel suo 'Essere'". (ANSA).