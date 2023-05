Terremoto:Castelli, al lavoro per altri fondi Next Appennino

(ANSA) - TERAMO, 19 MAG - Il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, Guido Castelli, ha annunciato agli imprenditori teramani di essere "al lavoro per ottenere ulteriori risorse dal Governo" per quanto riguarda le misure del programma Next Appennino. Lo ha fatto nel corso di un incontro dal titolo 'Piano nazionale Complementare Sisma 2009-2016: un'opportunità per il rilancio economico e sociale della provincia di Teramo' organizzato da Confindustria Teramo.

"Il 29 maggio - ha spiegato Castelli - è in programma una Cabina di coordinamento per invitare ciascuna Regione a ridestinare le risorse già disponibili, ma non allocate. A fronte di un plafond di 615 milioni, sono pervenuti progetti da parte delle imprese per 1,5 miliardi. Solleciterò il Governo a rimodulare i fondi Pnc e Pnrr sulla base dei progetti presentati, nella direzione indicata dal piano Repower Eu".

Il presidente di Confindustria Teramo, Lorenzo Dattoli, nel suo intervento di apertura, ha sottolineato che "i fondi del Next Appennino sono urgenti, necessari e vitali per le imprese teramane che hanno presentato oltre 200 domande sviluppando investimenti per circa 250 milioni di euro".

"Non c'è ricostruzione senza riparazione dei territori del cratere sismico - ha aggiunto il commissario Castelli - il che significa affiancare ai lavori per gli edifici e le infrastrutture, interventi adeguati per lo sviluppo socio-economico delle comunità".

In questa direzione vanno le risorse messe a disposizione per i progetti delle imprese di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio: circa 700 milioni sul totale complessivo di 1,8 miliardi di euro del Fondo complementare al PNRR. Le prime graduatorie sono state già approvate (277 milioni per 1.280 progetti). Dal mondo imprenditoriale è arrivata la richiesta di procedere rapidamente anche con la pubblicazione delle graduatorie relative alle altre sottomisure e di correggere alcune contraddizioni di natura finanziaria e amministrativa. (ANSA).