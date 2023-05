Musica: omaggio ai Pink Floyd all'Arena del Porto Turistico

(ANSA) - PESCARA, 02 MAG - L'Arena del Porto Turistico di Pescara ospita domenica 7 maggio (ore 19.30) il concerto della band Floyd on the Wing, uno spettacolo che si propone come omaggio all'album ai Pink Floyd nell'anno del cinquantenario dell'album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

Di qui la scelta della band di creare uno show immersivo tra colori, suoni e luci dal titolo "Eclipse. A Pink Floyd Story".

Sarà il tramonto ad accompagnare l'inizio dell'esperienza multimediale. Floyd on the Wing (Fotw) è un progetto nato dalla passione della omonima band pescarese.

Riconosciuti dalla stampa e dall'opinione pubblica come uno dei gruppi tra i più fedeli d'Italia, i Fotw si attengono ai Floyd originali sia come strumentazione che come formazione e, per questo motivo, oltre al cantante solista, sono presenti quattro strumentisti che dispongono di un set up affine alla storica band britannica.

Nel 2016 un doppio tour li ha visti protagonisti nella Svizzera francese proseguendo con altri concerti insieme a Durga McBroom, già corista dei Pink Floyd. Nel 2019 Andrea Scanzi ha firmato uno spettacolo scritto appositamente per i Fotw dal titolo "Shine on - L'inaudita bellezza dei Pink Floyd". Un format che è diventato tour che ha calcato molti teatri nella Penisola. Con una media di 90 concerti l'anno , i Fotw hanno raggiunto un pubblico di oltre 150.000 persone.

Lo spettacolo è prodotto da Spray Records, storica azienda operante nel settore audio-video ed organizzazione eventi che ne curerà il concept luci e video, oltre che sonoro, promettendo una originale e coinvolgente ambientazione. Biglietti disponibili nel circuito www.ciaotickets.it (ANSA).