"Romeo e Giulietta" chiude il 29 la stagione del 'Colibrì'

(ANSA) - PESCARA, 27 APR - Sabato 29 aprile all'Auditorium Flaiano di Pescara la storia di Romeo e Giulietta in uno spettacolo inedito del Colibrì Ensemble per la chiusura della stagione 2022-23. Questo appuntamento è a cura di Andrea Gallo, direttore artistico e fondatore dell'orchestra da camera pescarese, e di Franco Mannella, attore e doppiatore. Dapprima la musica racconterà la vicenda attraverso l'Ouverture di Tchaikovsky, quindi sarà la volta del teatro, in scena i doppiatori Chiara Colizzi e Franco Mannella: i versi di Shakespeare nella loro forma originale daranno il ritmo alle scene della musica del balletto di Prokofiev. L'orchestra sarà protagonista e al tempo stesso scena, i personaggi si muoveranno attraverso le sezioni e i timbri della partitura. "Per la prima volta ci presenteremo sul palcoscenico in 70 elementi - spiega Gallo - Sarà una produzione particolarmente importante per l'orchestra che chiude il decimo cartellone e un percorso intenso portato avanti in quasi dieci anni di attività".

Intanto, domani, venerdì 28, un regalo alla città: l'orchestra al completo scenderà in strada con un flash mob, alle ore 18.30 alla Nave di Cascella a omaggiare i passanti con la musica del Bolero di Ravel.

"L'orchestra ha avuto modo di ampliare notevolmente la sua attività sul territorio regionale con concerti nei cartelloni di alcune tra le più autorevoli stagioni concertistiche - spiega la presidente Gina Barlafante - Siamo stati due volte a Teramo nel cartellone de La Riccitelli, a L'Aquila nella Paper Concert Hall del Conservatorio, a Sulmona nel Teatro Maria Caniglia, ad Avezzano nella stagione del Teatro dei Marsi".

E' già iniziata la nuova campagna per la stagione 2023-2024 con la consueta promozione dell'Abbonamento al buio che permette di risparmiare sul costo dell'abbonamento standard. (ANSA).