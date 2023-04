Verde urbano, parte 'Contratto Forestazione Medio Adriatico'

(ANSA) - TERAMO, 29 MAR - È stato firmato del primo documento di intenti che sancisce formalmente l'avvio del processo del "Contratto Interregionale di Forestazione Urbana della città costiera del Medio Adriatico - Abruzzo e Marche". Il documento sarà sottoscritto ad ottobre 2023. Il Contratto di Forestazione Urbana è uno degli strumenti di governance promossi nell'ambito del progetto europeo LIFE+ A_GreeNet mirato alla promozione di infrastrutture verdi urbane e di strumenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici nelle città del litorale adriatico.

Tra le pubbliche amministrazioni che hanno partecipato alla sottoscrizione del documento la Regione Abruzzo e il Comune di San Benedetto del Tronto, entrambi capofila e molti comuni della costa abruzzese e marchigiana. Per la Provincia di Teramo, che supporterà e coordinerà i 7 comuni costieri, erano presenti il consigliere delegato Mauro Scarpantonio ed il responsabile del servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale Giuliano Di Flavio.

"I risultati della fase di analisi delle aree vedi del territorio medio-adriatico, sono propedeutici per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici provinciali e comunali, dove il 'verde utile' entrerà a far parte delle strategie di pianificazione e progettazione degli Enti Locali", dichiara il consigliere Scarpantonio. "Raggiungeremo, così, una maggiore consapevolezza che il verde ben progettato aiuta le nostre città ad essere più attraenti, più salutari e più adatte a combattere i fenomeni climatici estremi", Il progetto LIFE+ A_GreeNet, co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma LIFE, ha l'obiettivo di rendere le città della costa del Medio Adriatico più resilienti al cambiamento climatico attraverso vari interventi: il recupero dei suoli, la piantumazione di foreste e aree verdi, soluzioni flessibili come verde verticale, verde in copertura, dispositivi verdi, ed altri strumenti del genere, favorendo così la concreta realizzazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima. (ANSA).