Terremoto: gente in strada a Campobasso dopo la scossa

uti (ANSA) - CAMPOBASSO, 29 MAR - Qualche crepa sui muri segnalata in alcuni comuni, a Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. È la conseguenza della scossa che poco prima della mezzanotte ha colpito la provincia molisana con epicentro Montagano (Campobasso) e che è stata avvertita in tutta la regione e nel vicino Abruzzo fino a Pescara e nella costa adriatica.

In questi momenti alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole per domani. (ANSA).