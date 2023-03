Teateservizi: Procura Corte dei Conti Abruzzo apre fascicolo

(ANSA) - CHIETI, 21 MAR - La procura della Corte dei Conti Abruzzo ha aperto un fascicolo che riguarda la Teateservizi srl del Comune di Chieti, dopo la delibera del 16 Marzo della sezione di Controllo della Corte dei Conti Abruzzo, che ha rilevato "possibili profili di danno erariale connessi alla Mala Gestione e la mancata fornitura dei conti giudiziari inerenti alla riscossione della società Teateservizi s.r.l., il mancato adeguamento alla disciplina introdotta dal Tusp, per i profili di composizione degli organi, dello statuto della società in house Chieti Solidale s.r.l".

I procuratori della Corte ora ricontrolleranno tutti i documenti della società chietina per poi entrare nel merito del possibile, o reale danno erariale. Teateservizi è una società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica ad opera del socio unico Comune di Chieti, che si occupa per lo stesso di: attività di gestione entrate tributarie ed extratributarie, attività di gestione delle lampade votive per il Cimitero comunale, attività di gestione dei parchi-gioco comunali, gestione dello Stadio del Nuoto e il parcheggio ospedale. (ANSA).