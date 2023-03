Musica, "Fortini Sonori" rassegna nuovi talenti all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 02 MAR - Il cantautore romano Claudio Cirillo apre oggi all'Aquila (ore 21) la rassegna Fortini Sonori, progetto dell'etichetta Isola Tobia Label che prevede una serie di concerti degli artisti dell'etichetta nelle piccole sale teatrali italiane, individuate a Roma e Torino. Per questo circuito nel capoluogo abruzzese è stato scelto Spazio Rimediato, in via Fontesecco. Obiettivo di Fortini Sonori, che ha trovato la piena sinergia dei direttori artistici dei teatri coinvolti, è offrire agli spettatori la possibilità di ascoltare la musica di artisti poco noti, ma di talento, in un'atmosfera intima e senza filtri, per recuperare quel contatto diretto con le emozioni e le sensazioni che soltanto uno spettacolo dal vivo può dare.

Questo progetto si pone inoltre come finalità sia quella di un ascolto consapevole e partecipato da parte del pubblico in ambienti che lo consentano - quali appunto le sale teatrali - sia quella consentire ai cantautori del tour una propria autonomia artistica, che fornisca loro anche gli strumenti per valorizzare e far riconoscere il proprio lavoro, nel pieno rispetto delle regole previste nell'organizzazione dei concerti da un punto di vista remunerativo e contributivo. Cirillo presenta il suo concerto chiamandolo "365 Tour - Un anno di emozioni raccontate sul palco" dove trova idealmente collocazione una canzone per ogni mese. Polistrumentista, Cirillo ha iniziato la sua carriera dapprima soltanto come musicista, avvicinandosi in un secondo momento anche al canto. È diplomato in chitarra acustica "fingerstyle" alla scuola acustica di Roma e ha frequentato il Saint Louis College of Music con indirizzo Jazz, studiando contemporaneamente batteria e pianoforte. Si è inoltre formato al conservatorio di Santa Cecilia (triennio in Chitarra jazz) e all'accademia Studio 5 di Roma (corso di Canto).

Le prossime settimane vedranno le esibizioni di Mizio Vilardi (giovedì 9), Porfirio Rubirosa (giovedì 16) e Carlo Mercadante (giovedì 23). (ANSA).