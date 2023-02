Premier albanese Rama, 'Minerva per me grande onore'

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - "Posso dire che quando ho ricevuto questo invito pensavo fosse solo per assistere alla cerimonia dell'anno accademico e invece quando ho saputo di essere stato scelto dall'Università per ricevere onorificenza mi sono sentito anche un po' in imbarazzo. Sono l'unico esponente del Governo a non avere un titolo accademico e ricevere la Minerva per me rappresenta un grande onore. Ricevo qualcosa che appartiene al popolo albanese anche perché noi verso l'Italia abbiamo una grande riconoscenza". Così il primo ministro d'Albania Edi Rama al suo arrivo all'aeroporto di Pescara, prima di recarsi a Chieti per ricevere la Minerva dell'Università "Gabriele D'Annunzio" nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico". (ANSA).