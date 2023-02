Nuova Pescara, Sospiri, per grande sogno approveremo legge

(ANSA) - PESCARA, 28 FEB - "Questo grande sogno lo approveremo: perchè questa era una legge giusta che andava fatta. Prima in certi territori parlare di Nuova Pescara era persino un tabù, oggi non è più così, perchè anche i sindaci Trulli e De Martinis sanno che la Nuova Pescara è una realtà ineludibile, che oramai è stata metabolizzata nelle nostre teste". E' quanto detto nel suo intervento in Consiglio Regionale il presidente Lorenzo Sospiri all'apertura del dibattito in aula sulla nuova legge regionale.

Per Sospiri ora c'è una atmosfera nuova, visto che "il patto coi sindaci è perchè sappiamo che ci vuole tempo, e sono sicuro che questo tempo verrà utilizzato per iniziare davvero il percorso di fusione: prima non era così. Ci sbagliamo? Intanto ci abbiamo provato - ribadisce Sospiri - capisco come si possa parlare di rinvio, ma qui stiamo organizzando la quotidianità di 200 mila persone, ed è questo il valore profondo di questa legge".

