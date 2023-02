Cinema, studio internazionale su Film Commission e turismo

(ANSA) - L'AQUILA, 28 FEB - Un'analisi dettagliata delle Film Commission presenti nelle varie regioni, la mappatura di fondi europei, nazionali e regionali a sostegno delle produzioni audiovisive, livelli di intervento pubblico nel cinema e analisi Swot degli strumenti di sostegno, cineturismo. È il frutto di uno studio pluriennale internazionale "Cinema e turismo. Dalle Film Commission alle strategie di promozione del territorio" (Carocci editore), il nuovo libro dell'aquilano Andrea Lolli, ricercatore e consulente in materia di cinema e turismo, che punta a diventare il testo di riferimento nel panorama internazionale per quanto riguarda cinema, turismo e promozione territoriale attraverso gli audiovisivi. Il libro è stato lanciato in anteprima alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, dove Lolli ha parlato intervenendo a un incontro organizzato da Italy for Movies, portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione cinematografica e audiovisiva. La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con Italy For Movies. Lo studio, realizzato in collaborazione con la cattedra di Geografia umana dell'Università Iulm di Milano, è una complessa ricerca sui rapporti esistenti tra promozione territoriale e produzioni audiovisive. La ricerca si è sviluppata considerando tre dimensioni principali, film commitment, cineturismo e public funding. I risultati di questo lavoro di ricerca sono stati restituiti attraverso la redazione di un rapporto articolato in sezioni tematiche e riguardanti legislazioni vigenti, normative fiscali, tecniche e strategie di location placement e marketing territoriale audiovisivo, data analysis e studio di casi significativi aggiornati al 2022. Lo studio analizza su scala globale e in Italia tutte le Film Commission del mondo e nel dettaglio le 17 Film Commission regionali italiane. Per ogni Film Commission regionale sono stati analizzati forma giuridica e statuto, mission, attività e azioni di monitoraggio, sostegno alle produzioni, spesa diretta, risorse e costi, servizi online e prodotti, relazioni istituzionali, fondi, formazione, iniziative e internazionalizzazione e analisi dei bilanci e strategie.

(ANSA).