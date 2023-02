Calcio, Zeman arrivato a Pescara, 'sono contentissimo'

(ANSA) - PESCARA, 27 FEB - "Sono contentissimo. Mi fa piacere essere tornato". Queste le prime parole pronunciate da Zdenek Zeman al suo arrivo a Pescara, per incontrare il presidente della squadra di calcio Daniele Sebastiani per la firma del contratto, presente anche il ds Daniele Delli Carri. Zeman nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento del Pescara al DelfinoTrainingCenter a Città Sant'Angelo.

Intanto la Delfino Pescara 1936 ha comunicato che, dopo aver valutato attentamente la situazione, ha deciso di accettare le dimissioni del tecnico Alberto Colombo "a cui va un profondo ringraziamento per il lavoro svolto con grande professionalità.

A lui vanno i migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni, sportive e non solo". (ANSA).