ANSA-FOCUS/Zeman riparte da Pescara, qui si può fare calcio

(ANSA) - PESCARA, 27 FEB - "Qui si può fare calcio. Avevo dato una parola d'onore, e io la parola la mantengo". A parlare è il 75enne Zdenek Zeman, apparso in forma, di buon umore e convinto di poter ancora incidere come allenatore: il boemo riparte con la voglia di un ragazzino da Pescara con cui in verità non si era lasciato bene qualche anno fa (2017-2018), ma i dissapori con la società appartengono ormai al passato.

Nel pomeriggio in conferenza stampa il neo allenatore del Pescara - contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di promozione - ha spiegato i motivi della scelta che lo hanno portato per la terza volta sulla panchina della formazione abruzzese, attualmente terza in classifica nel girone C di serie C, ma con il Foggia, guarda caso l'altra squadra con cui Zeman ha scritto la storia, a due lunghezze. "Durante l'anno ho avuto tante offerte - ha spiegato - ma io voglio fare calcio dove si può fare. Ritenevo che non si potesse fare calcio serio. A parte l'ultimo avvenimento, dove ci sono rimasto male (l'esonero del 2017-2018), Pescara mi piace e mi piacciono i pescaresi".

Si riparte d'amore e d'accordo con l'obiettivo di rianimare una squadra che nelle ultime 15 partite ha conquistato appena 13 punti. L'obiettivo a breve scadenza, come ha spiegato Zeman, è duplice. "Dobbiamo portare e riportare noi i tifosi allo stadio.

Voglio rivedere l'entusiasmo di 12 anni fa (il suo Pescara con Verratti, Immobile e Insigne vinse il campionato di serie B, ndr). Pescara è una città sempre vicina e concentrata sulle vicende della squadra di calcio. Ma siamo noi a dover fare qualcosa per riportare entusiasmo. In questo momento il meglio possibile è il terzo posto anche se non è decisivo. Nella prima volta con la squadra, volevo vedere le caratteristiche dei ragazzi e capire la loro voglia. La voglia me l'hanno fatta vedere, ma oggi era il primo giorno".

Vice di Zeman sarà Giovanni Bucaro, ex difensore e giocatore nel Foggia dei miracoli guidato dal boemo. L'esordio in panchina è previsto per sabato prossimo nella gara casalinga che il Pescara giocherà all'Adriatico (ore 14.30) contro la Juve Stabia. (ANSA).