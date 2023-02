Pallamano, a Pescara Italia-Lettonia per Germania 2024

(ANSA) - PESCARA, 21 FEB - L'Italia della pallamano torna in Abruzzo e ancora a Pescara. Il prossimo 9 marzo il Palasport Giovanni Paolo II, con inizio fissato per le ore 16, ospiterà la gara della Nazionale maschile che sfiderà la Lettonia nella terza giornata del Gruppo 8 di qualificazione agli EHF EURO di Germania 2024. La selezione azzurra guidata da Riccardo Trillini ritroverà dunque la città adriatica a distanza di cinque mesi, dopo il tutto esaurito registrato a ottobre 2022 nel match perso contro i campioni olimpici della Francia, che aveva attirato appassionati anche da fuori regione.

Quella con la Lettonia sarà una gara da non sbagliare: il meccanismo di qualificazione, infatti, garantisce un pass diretto alle prime due classificate del girone e, in aggiunta, alle quattro migliori terze di tutti gli otto raggruppamenti.

Quindi l'Italia deve battere i lettoni, garantirsi il terzo posto per poi puntare tutto sul match contro la Polonia, quarta squadra del Gruppo 8, il prossimo 27 aprile a Vigevano. Il match del Pala Giovanni Paolo II sarà il primo di due ravvicinati, poiché Italia e Lettonia replicheranno il successivo 12 marzo a campo invertito nella città di Valmiera. Nell'elenco dei 18 convocati dal DT Trillini figurano due atleti abruzzesi: sono il portiere Andrea Colleluori, 23enne di Città Sant'Angelo attualmente al terzo posto della Serie A Gold con la maglia del Merano; e l'ala sinistra Tommaso De Angelis, 17enne proveniente dal progetto federale Campus Italia - che fa base al centro tecnico di Chieti - e che ha fin qui collezionato 113 reti in campionato. (ANSA).