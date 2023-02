Turismo, Parco Maiella e suoi sentieri protagonisti alla Bit

(ANSA) - PESCARA, 14 FEB - Il Parco Nazionale della Maiella tra i protagonisti abruzzesi della Borsa Internazionale del Turismo (Bit), in corso a Milano. L'evento, per l'area protetta, è occasione non solo per promuovere il proprio territorio, ma anche per presentare le nuove attività di fruizione, a partire dal Cammino di Celestino, dal Sentiero dei Minatori e dal Sentiero della Linea Gustav.

Proprio a tali percorsi è stato dedicato un panel dal titolo "Cammini e Itinerari Tematici del Geoparco Unesco della Maiella", raccontati dal presidente del Parco Lucio Zazzara. Per il Parco nazionale, la Bit rappresenta "un appuntamento irrinunciabile per istituzioni, operatori del settore e appassionati del viaggio, per ricercare le proposte più interessanti e sostenibili".

L'edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo, d'altronde, ha voluto proporre le 'esperienze autentiche' che coniugano il viaggio sostenibile e consapevole con le tradizioni del territorio. Nello spazio espositivo messo a disposizione dalla Regione Abruzzo, che ha voluto presentarsi all'evento non come Regione, ma come "Sistema Abruzzo", i visitatori sono stati accompagnati in un racconto che li ha invitati a staccare dalla frenesia dei ritmi cittadini, riavvicinandosi alla natura e rigenerandosi con attività nuove e alla scoperta di percorsi recentemente rivalutati. (ANSA).