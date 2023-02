Avezzano, Consiglio straordinario su tratta Fs Pescara-Roma

(ANSA) - AVEZZANO, 06 FEB - "E' vitale per la crescita di questo territorio il miglioramento della tratta Pescara-Roma.

Sono rimasto sbalordito dal fatto che non ci sono più i fondi già finanziati per il miglioramento della tratta Avezzano-Tagliacozzo, sono scomparsi. Oggi siamo qui appunto con tutti i rappresentanti della regione a Roma per chiedere che i 720 milioni di euro finanziati per il raddoppio delle tratte ferroviarie vengano utilizzati per il raddoppio della tratta Avezzano-Tagliacozzo; Pratola Peligna-Sulmona e la tratta Scafa-Manoppello, partendo subito onde evitare di perdere il finanziamento". Lo ha detto il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio aprendo il Consiglio comunale straordinario di questa mattina. Presenti: i consiglieri comunali, i senatori e deputati Abruzzesi, consiglieri della Regione Abruzzo e rappresentanti delle associazioni di categoria.

"Sosterrò i colleghi di maggioranza per dare il nostro contributo a stimolare il governo e a dare sostegni strutturali in un territorio come questo" ha detto la senatrice M5s Gabriella Di Girolamo.

"Non ha senso fare la tratta L'Aquila-Roma se prima non si crea la tratta Pescara-Roma - ha dichiarato il senatore di FdI Guido Quintino Liris - Dobbiamo parlare di sviluppo territoriale e non locale".

Il senatore Etelwardo Sigismondi (FdI) ha confermato che è necessario non perdere i finanziamenti già ricevuti e pertanto "l'opera generale dal progetto di fattibilità costerà più di 6 miliardi, ad oggi però, abbiamo soltanto un miliardo. Alcuni di questi soldi dobbiamo appaltarli entro il 2023, altrimenti li perderemo, pertanto capiamo come stanno i lotti 1 e 2 del progetto di fattibilità, verifichiamo tutto e partiamo subito con il finanziamento della tratta Avezzano-Tagliacozzo".

Anche il senatore Pd Michele Fina ha confermato il suo sostegno all'opera, lanciando un messaggio di alleanza territoriale: "Sono favorevole a una alleanza per l'Abruzzo. Ci siamo allertati quando il ministro Salvini ci disse 'Ci sono molte cartelline con il titolo della tratta Pescara-Roma, ma dentro non c'è nulla". (ANSA).