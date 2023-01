Pnrr, a Provincia Chieti 5,2 milioni per palestre scuole

(ANSA) - CHIETI, 19 GEN - La Provincia di Chieti si è aggiudicata due importanti finanziamenti del Pnrr pari a 5,2 milioni di euro destinati alla realizzazione di due nuove palestre, una nel Polo Liceale Pantini-Pudente, sede del Liceo Artistico di Vasto, l'altra nell'Istituto Professionale "De Giorgio" di Lanciano, entrambe su aree di proprietà dell'Ente.

Per quanto riguarda Vasto, il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo edificio da destinare a palestra polivalente. La struttura sarà dotata di campo regolamentare per la pallacanestro e per la pallavolo, conformi alle norme Coni e ai regolamenti delle rispettive federazioni nazionali. La nuova palestra del "De Giorgio avrà un'area di gioco di dimensioni tali da ospitare gare di pallacanestro e pallavolo, gradinate disposte su tre livelli con 100 posti a sedere, alla quale si accederà da un ingresso indipendente, spogliatoi e un pronto soccorso di 10 metri quadrati. "Un'altra bella notizia che accolgo con grande soddisfazione, frutto del gran lavoro di squadra dell'Amministrazione provinciale che, insieme agli uffici che ringrazio, ha lavorato per raggiungere questo importante risultato - dice il presidente della Provincia Francesco Menna - Il prossimo step è avviare con celerità le fasi per giungere quanto prima alla consegna delle nuove palestre alle scuole e alle comunità. Continueremo nel frattempo il nostro percorso di attenzione alle scuole perché investire nel futuro dei nostri ragazzi e negli edifici preposti alla loro crescita e formazione equivale a potenziare il futuro della nostra società". (ANSA).