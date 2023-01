Ospedale Ortona, nuovo percorso patologie cardiovascolari

(ANSA) - ORTONA, 19 GEN - L'ospedale 'Bernabeo' di Ortona (Chieti), dove il 23 gennaio riaprirà la Medicina-Lungodegenza a conduzione universitaria, avvia un percorso innovativo che guarda, in particolare, agli anziani alle prese con varie patologie e problemi cardiovascolari. Si chiama "Programma di medicina interna per pazienti con comorbilità e fragilità cardiovascolare" ed è costruito per offrire alla popolazione geriatrica un'assistenza che possa integrare le competenze della Medicina con quelle della Cardiologia.

Responsabile dell'attività è Sante Donato Pierdomenico, professore ordinario di Medicina Interna all'Università "D'Annunzio"."Abbiamo voluto avviare questa formula organizzativa - spiega Francesco Cipollone, direttore del Dipartimento di Medicina della Asl e Professore ordinario all'Università - per una gestione mirata e ottimale delle patologie cardiovascolari nel contesto della fragilità e comorbilità. Secondo la nostra esperienza sono frequenti i casi di pazienti costretti a una forma di pendolarismo assistenziale tra differenti reparti, al fine di un inquadramento complessivo delle problematiche e della relativa terapia; diventa inevitabile il prolungamento dei giorni di ricovero che a livello psicologico incide negativamente sulle persone di una certa età. Allora abbiamo messo insieme le certezze che la scienza ci consegna per offrire ai pazienti una possibilità alternativa capace di integrare la Geriatria e la Medicina Interna che per vocazione e tradizione sono le specialità più esperte della complessità che caratterizza lo stato di salute del paziente più anziano, e la Cardiologia, che ha fatto passi da gigante in conoscenze diagnostiche e terapeutiche. Ecco l'idea di costruire il nostro Programma, strumento ideale per operare in modo combinato tra le tre discipline, puntando a garantire cure appropriate e accessibili".

Il direttore generale della Asl Thomas Schael ha ringraziato Pierdomenico e il rettore Sergio Caputi, che ha sostenuto l'iniziativa, sottolineando anche l'importanza della conduzione a firma dell'Università D'Annunzio, che rappresenta per l'ospedale di Ortona un plus in termini di professionalità e competenze. (ANSA).