Villa Oliveti di Rosciano, torna la domenica tra arte e gioco

Dal 15 gennaio prossimo tornano a Villa Oliveti di Rosciano (Pescara) le "Domeniche tra Arte e gioco" proposte da ASC Arte Suoni Colori Odv, dopo il successo delle domeniche 2022 che tanto hanno entusiasmato bambini tra i 4 e i 12 anni. L'appuntamento sarà nei locali del Centro Esploratorio dalle 16 alle 18.

Questo il programma: domenica 15 gennaio "Tessere e colori - Alla scoperta dell'arte musiva e dei suoi segreti"; il 29 gennaio "Ritratto scomposto - Giocare con Picasso e i suoi diversi punti di vista per creare originali maschere"; domenica 12 febbraio "La linea si muove nello spazio - Comporre tante linee per realizzare dinamiche sculture tridimensionali"; domenica 5 marzo "Portafortuna - Intrecciare fili di lana per ottenere coloratissimi quadrati"; infine domenica 26 marzo "Colombini e lastre - Attraverso la manipolazione dell'argilla saranno realizzati oggetti e contenitori fantastici".

"Le attività che da quasi vent'anni portiamo avanti con immutata passione - spiega Stefania Silvidii, instancabile e vulcanica fondatrice dell'associazione Arte Suoni Colori - hanno come tema conduttore la Creatività, intesa come capacità di esprimersi liberamente e di sviluppare il proprio Sé armoniosamente e nel rispetto dell'altro. Lo scopo è guidare i bambini ad acquisire sicurezza nelle loro capacità di intervenire in prima persona nel processo creativo e l'arte ben si presta a fare da sfondo a molteplici interventi educativi.

Analizzando forme, materiali, tecniche, colori e strumenti i bambini sviluppano la capacità di lavorare in maniera collaborativa e interdisciplinare. L'uso inedito di vari materiali consente loro di far emergere le varie forme di intelligenza creativa". Grazie alla collaborazione di artisti e artigiani, l'associazione propone anche l'organizzazione personalizzata di 'Compleanni ad arte' all'insegna della creatività e del divertimento. Per informazioni e prenotazioni: 3392399768, info@artesuonicolori.com, www.artesuonicolori.com .

