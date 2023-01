Consiglio Abruzzo, la settimana politica all'Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 09 GEN - La settimana politica all'Emiciclo inizia martedì 10 gennaio 2023, alle ore 10.00, con la seduta della Conferenza dei Capigruppo, costituita in "Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità". All'ordine del giorno le "Dimissioni del Consigliere Guido Quintino Liris" e la "Convalida del Consigliere Leonardo D'Addazio".

Successivamente, sempre domani, alle ore 12.00, è prevista la seduta del Consiglio regionale d'Abruzzo dedicata unicamente alla presa d'atto delle dimissioni dell'assessore Liris e alla convalida del neo consigliere D'Addazio.

Martedì 10 gennaio alle ore 11.30, nella sala Ipogea dell'Emiciclo all'Aquila, è prevista la conferenza stampa del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri per fare il consueto punto sulle attività dell'Assemblea legislativa nell'anno 2022. Parteciperanno i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, le autorità indipendenti e i vertici amministrativi del Consiglio. (ANSA).