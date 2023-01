Cospito, Anarchici manifestano a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 07 GEN - Manifestazione degli Anarchici questa sera nel centro storico di Pescara per chiedere lo stop al 41 bis per l'anarchico pescarese Alfredo Cospito che, detenuto nel carcere di Sassari, è in sciopero della fame da due mesi. Presenti in piazza Garibaldi numerosi uomini della Celere della Polizia di Stato e dei Carabinieri, reduci dal servizio di controllo pubblico per la partita di calcio Pescara-Latina nel vicino stadio Adriatico. Gli organizzatori della manifestazione, non annunciata, rischiano una denuncia. (ANSA).