Regioni, Marsilio, 2022 anno straordinario per l'Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 31 DIC - "Il 2022 per l'Abruzzo è stato un anno straordinario, mi auguro e credo che il prossimo sia ancora migliore, anche perché negli ultimi mesi abbiamo visto un'attenzione diversa per questa regione grazie all'insediamento del governo Meloni". Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio in occasione della conferenza stampa di fine anno a Palazzo Silone all'Aquila.

"Nei nostri confronti - ha aggiunto il governatore - sono arrivati segnali importanti di attenzione da parte del nuovo esecutivo che ha riconosciuto dei fondi importanti in favore dei Comuni segnati dai danni del terremoto, così come per l'Asse Attrezzato Chieti-Pescara, altra vicenda che era ferma da 40 anni".

"Sono in dirittura di arrivo - ha aggiunto - procedure di finanziamento per opere importanti, da parte di strutture governative e statali come nel caso della Pedemontana, con 55 milioni messi a gara per la strada di collegamento Teramo-Ascoli e noi siamo orgogliosi, sostanzialmente abbiamo raggiunto gli obiettivi".

In conferenza stampa anche il vicepresidente Emanuele Imprudente, il senatore Guido Liris, assessore uscente, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D'Annuntiis, e l'assessore Pietro Quaresimale. "Sappiamo spendere le risorse - ha detto ancora - lo dimostriamo e lo facciamo anche bene come durante l'emergenza Covid. Sono risorse europee, oppure fondi strutturali, come in ambito agricolo. Tanti fondi sono stati impegnati anche grazie a gare". (ANSA).