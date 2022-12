'Intimità Svelata' al Matta, in mostra opere di Carla Cerbaso

(ANSA) - PESCARA, 31 DIC - "Intimità Svelata" è la nuova mostra dell'artista molisana e abruzzese di adozione Carla Cerbaso, che esporrà le sue opere allo Spazio Matta di Pescara dal 2 all'8 gennaio. La mostra, curata dall'associazione Ideasapiens con la direzione artistica di Angelo Bucci, è composta da sculture e video poesie che accompagnano il visitatore in un viaggio introspettivo alla ricerca dell'io più profondo.

"L'idea di esporre insieme opere poetiche e sculture nasce dal fatto che poesia e scultura nel mio modus operandi sono molto simili - spiega Cerbaso - La prima segue i ritmi delle parole che plasmano nella mente visioni. Nella seconda la poesia aleggia nei movimenti morbidi e sensuali delle forme, fino a sentirla dentro con l'osservare. Le sinestesie preziose delle poesie riecheggiano nelle candide forme plastiche dove i sensi si richiamano l'un l'altro".

L'artista, prima pittrice e poi poetessa, si avvicina alla scultura nel 2011, creando opere in argilla, pietra della Maiella e resina. Nel 2014 è quarta classificata con la scultura "Infinito" e seconda, nel 2015 e nel 2016, alla Rassegna d'arte internazionale di pittura e scultura d'Annunzio. Molteplici le presenze al Premio Sulmona dove la sua opera scultorea "La madre" ottiene una menzione nel 2015.

"Con 'Intimità Svelata' mi auguro un forte riscontro e confronto con chi vorrà raggiungere la mia arte - commenta Carla Cerbaso - Perché l'arte in tutte le sue sfaccettature è l'anima, l'energia vitale che si contrappone al grigiore che ci attanaglia, è la bellezza di cui tutti parlano, una porta nel mondo che vorremmo". Vernissage lunedì 2 gennaio alle 18.00 allo Spazio Matta, in via Gran Sasso a Pescara. La mostra sarà aperta fino all'8 gennaio, tutti i giorni dalle ore 17.00 alle 21.00.

(ANSA).