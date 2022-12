Rogo auto sindaco Vasto: solidarietà politici e istituzioni

(ANSA) - VASTO, 05 DIC - Vicinanza e solidarietà al sindaco di Vasto e presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna, la cui auto è andata a fuoco nella tarda serata di ieri.

"Massima solidarietà" è stata espressa dal nuovo prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, che questa mattina è stato informato dell'accaduto direttamente dal questore, Francesco De Cicco.

"Stiamo sviluppando le attività per inquadrare l'episodio" ha detto Della Cioppa rispondendo ai giornalisti nelle interviste seguite alla conferenza stampa di insediamento, e annunciando che subito dopo avrebbe telefonato a Menna.

Per la deputata Daniela Torto (M5S) "è un fatto che merita la massima attenzione da parte delle autorità preposte. Se si dovesse trattare di un atto doloso o intimidatorio rappresenterebbe un segnale molto preoccupante a cui bisognerà dare una risposta immediata perché è impensabile che un amministratore locale sia vittima di messaggi intimidatori. Fare scelte coraggiose e portare avanti il proprio lavoro con dedizione non può avere come conseguenza una risposta tanto grave quanto pericolosa. È necessario che si faccia subito chiarezza". "Menna non è solo, non sarà solo - dice il coordinatore regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro - La comunità di Italia Viva è al suo fianco, esprime solidarietà nella speranza che l'evento non sia di natura dolosa".

Vicinanza e solidarietà a Menna dal sindaco di Chieti, Diego Ferrara: "Se l'incendio della sua auto dovesse risultare di natura dolosa sarebbe un triste e brutto atto intimidatorio non solo ai danni di un sindaco che, come lui, è in prima linea per il rispetto di regole e diritti, ma anche della comunità che Menna rappresenta". (ANSA).