Sanità: Marsilio,cambiare norma bilancio strutture sanitarie

(ANSA) - PESCARA, 02 DIC - "E' necessario cambiare la norma che regolamenta i bilanci delle strutture sanitarie pubbliche": è l'invito che il Presidente della Regione Abruzzo ha fatto questa mattina nel Convegno "il modello Abruzzo per la sanità del futuro" al Ministro della sanità Orazio Schillaci; "la Regione Abruzzo spende solo di energia elettrica nelle strutture sanitarie circa 50 milioni di euro, ora con il caro energia crescerà ancora questo dato, questo costo bisogna individuarlo in un altro modo nella norma, altrimenti si bloccheranno di nuovo le assunzioni del personale".

Immediata la risposta del Ministro Orazio Schillaci all'intervento del Presidente Marco Marsilio: "E' un ottima visione, prenderò spunto di questa tua riflessione". In sintesi il Presidente della Regione Abruzzo ha chiesto di revisionare la norma che regolamenta i bilanci delle strutture sanitarie, poiché questi costi così eccessivi e in crescita, porterebbero soltanto una paralisi dei repertati bloccando il reclutamento di nuovo personale medico. (ANSA).