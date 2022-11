Giustizia, Di Pangrazio a Roma 'difendiamo Tribunale Avezzano'

(ANSA) - AVEZZANO, 30 NOV - Il sindaco di Avezzano (L'Aquila) Giovanni di Pangrazio è stato oggi a Roma, dove ha incontrato il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, "per far valere le ragioni del Tribunale di Avezzano e degli altri presidi di giustizia dell'Abruzzo. Una battaglia che sta a cuore a tutti noi e che è cruciale per la nostra Città, per la Marsica e per l'intero Abruzzo". (ANSA).