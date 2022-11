Bussi, Marsilio, due anni buttati per colpa governo Conte

(ANSA) - PESCARA, 21 NOV - "Il ministero ha finalmente validato il progetto della DecDeme, ora può finalmente partire l'appalto e il cantiere per la bonifica delle aree 2A e 2B.

Rimane l'amarezza sul fatto che, per colpa del ministro Sergio Costa e del sottosegretario Morassut del governo Conte, abbiamo avuto due anni buttati, perché la gara era pronta a inizio 2019". Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio commenta la notizia del via libera del ministero dell'Ambiente a quanto previsto dal bando per la bonifica delle discariche 2A e 2B del mega deposito di veleni chimici della Montedison di Bussi sul Tirino (Pescara).

"Il cantiere poteva partire pochi mesi dopo, ma putroppo il ministero ha voluto annullare quella gara e revocare quell'appalto. Insieme al Comune di Bussi abbiamo dovuto difendere il diritto dei cittadini di vedere bonificata questa discarica, vincendo due volte la causa, prima davanti al Tar, poi al Consiglio di Stato. Oggi si conclude questo iter, spero davvero sia l'ultimo passaggio burocratico-amministrativo e che da domani si possa avviare la procedura concreta per aprire il cantiere e restituire quell'area al suo destino industriale".

(ANSA).