Zes Abruzzo: sindaco Manoppello, sfida per nuove opportunità

(ANSA) - PESCARA, 16 NOV - "La Zes è certamente una sfida importante che apre a nuove opportunità non solo per progetti imprenditoriali, ma anche in termini di occupazione e nuove economie per Manoppello e per la Valpescara". Lo ha detto il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, nel corso dell'incontro promosso dal Comune, in sinergia con la struttura commissariale Zes Abruzzo, sulle opportunità di investimento, benefici fiscali e semplificazione amministrativa legate alla zona economica speciale.

"Non possiamo che essere soddisfatti - ha aggiunto - per il corposo investimento che riguarderà a Manoppello il potenziamento dell'hub interportuale, renderà certamente più appetibili i futuri insediamenti sul territorio e potrà favorire le aziende attive. Grazie alla Regione Abruzzo che ci ha permesso di sbloccare ed utilizzare un corposo finanziamento APQ per oltre 6 milioni di euro, saremo in grado presto anche di migliorare la viabilità nelle aree d'accesso all'Interporto".

Proprio sui prossimi obiettivi e le attività dell'Interporto d'Abruzzo è intervenuto il direttore Mosè Renzi, mentre il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il consigliere regionale Mauro Febbo, ricordando il grande lavoro svolto dalla Regione e le opportunità della Zes Abruzzo hanno spiegato che le relative misure sono da addizionarsi ai benefici sull'innovazione previsti nella Carta Aiuti a sostegno di alcuni processi industriali. "Un importante segnale - hanno detto - della chiara strategia industriale per l'Abruzzo che la Regione ha ben presente".

Al termine della tavola rotonda oltre 20 titolari d'impresa hanno voluto incontrare i consulenti della Zes Abruzzo e hanno quindi partecipato a Manoppello a specifici incontri B2B per ricevere informazioni specifiche e dettagliate sugli investimenti in area Zes. (ANSA).