Bretella Pescara-L'Aquila,Di Piero priorità Pescara-Roma

(ANSA) - SULMONA, 14 NOV - "Questa mattina è stata inaugurato il cantiere della bretella che unirà la ferrovia Pescara-Roma con la Sulmona-L'Aquila", ha detto il sindaco di Sulmona (L'Aquila), Gianfranco Di Piero, a margine della cerimonia.

"Nell'interlocuzione che ho avuto con le Ferrovie dello Stato e con RFI, ho ribadito che la vera priorità di Sulmona che storicamente è snodo ferroviario, è la velocizzazione della tratta Roma-Pescara, già in parte finanziata con il Pnrr, che per noi sarebbe un'opportunità strategica fondamentale, non soltanto per la città di Sulmona ma per l'intero comprensorio che gravità attorno alla città. La possibilità di collegarsi in maniera veloce con Roma e Pescara è veramente un'opportunità di sviluppo per la nostra realtà. La bretella dovremmo fare in modo che sia collegata bene con la stazione di Sulmona e non sia un fattore che la escluda. Su questo saremo molto vigili". (ANSA).