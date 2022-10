Musica, Jazz 'n Fall torna a Pescara in omaggio a Mingus

(ANSA) - PESCARA, 31 OTT - Il jazz di qualità torna a Pescara con un'edizione di Jazz 'n Fall dedicata al centenario della nascita di Charles Mingus che vede sul palco del Teatro Massimo alcuni tra i musicisti più interessanti del panorama attuale.

Tra questi Joe Lovano, Dave Holland, Gregory Privat e Marco Guidolotti chiamati a portare nel programma le tante anime che attraversano la scena attuale della musica di improvvisazione.

Jazz 'n Fall torna, dunque, puntualmente con l'autunno e prosegue il confronto con la storia e con i grandi protagonisti di una vicenda musicale che si è snodata in maniera parallela ad un secolo, il Novecento, contrastato e ricco di cambiamenti: unico ed inimitabile, Mingus è stato compositore e virtuoso del suo strumento, primo contrabbassista autorevolmente band-leader e, di conseguenza, a tutti gli effetti un apripista per i contrabbassisti appartenenti alle generazioni successive. Mingus è stato senz'altro uno dei personaggi più influenti della storia del jazz. Non a caso, la sua figura è stata scelta come simbolo anche per la maratona del Jazz Italiano delle terre del sisma a fine estate.

Il concerto di Joe Lovano con il trio di Marcin Wasilewski è in programma in apertura, venerdì 4 novembre. Un'edizione che verrà poi conclusa dalla Mingus Big Band, martedì 15 novembre, formazione che riprende la musica e i principi stilistici del contrabbassista.

Martedì 8 novembre, suoneranno Gregory Privat in piano solo e il quartetto di Marco Guidolotti. Mercoledì 9 novembre, la scelta di Dave Holland in favore di una volta una visione aperta ed innovativa del jazz con un progetto di grande spessore, realizzato insieme a musicisti di assoluto valore e grande esperienza come il sassofonista Chris Potter, il chitarrista Lionel Loueke e il batterista Eric Harland.

I concerti sono tutti in programma con inizio alle ore 21.

