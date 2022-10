L'Aquila, riprendono gli incontri "Università in serie"

(ANSA) - L'AQUILA, 31 OTT - Riprendono mercoledì 2 novembre, nell'aula magna "Clementi" del Dipartimento di Scienze umane (Dsu) dell'Università dell'Aquila, gli incontri di "Università in serie", la rassegna nella quale alcune serie tv contemporanee di culto vengono viste, discusse e analizzate insieme ad alcuni professori Univaq. L'appuntamento, è alle 18, nella struttura di via Nizza.

A essere proiettata sarà "Dead set", mini serie di 5 episodi trasmessi di Charlie Brooker (regista, produttore e sceneggiatore britannico, creatore di Black Mirror), che immagina un'apocalisse zombie a cui sopravvivono solo i concorrenti chiusi nella casa del Grande Fratello. Un esperimento unico che fonde entertainment, reality e horror.

Un racconto allusivo e interpretabile sulle nuove forme di intrattenimento del nuovo millennio. Gli episodi furono trasmessi in lingua originale per la prima volta dal 27 al 31 ottobre 2008. In Italia, la mini serie arrivò su Mtv due anni più tardi.

A introdurre la proiezione sarà il professor Gianluigi Rossini (docente di Televisione, serialità e media digitali all'Università dell'Aquila e di Linguaggi televisivi all'Università degli Studi di Teramo, nonché autore del libro Le serie tv, edito da Il Mulino). La proiezione degli episodi terminerà il giorno successivo alla stessa ora. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. (ANSA).