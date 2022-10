Emigrazione e spopolamento nelle pagine de 'L'Italia capovolta'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 OTT - Il tour letterario del romanzo 'L'Italia capovolta' scritto dal giornalista di origine campobassana Stefano Venditti, edito dalla Casa editrice 'PubMe' per la collana 'Policromia', fa tappa in Abruzzo. Primo appuntamento, il 7 ottobre alle 18:30 al Bistrot Letterario Molière di San Salvo (Chieti). La presentazione è affidata al sociologo Emanuele Di Nardo. Nel libro viene posto l'accento sullo spopolamento dei piccoli centri dell'entroterra italiano e sulla conseguente perdita di gran parte del patrimonio storico, culturale, tradizionale.

Accompagnato dalle foto di Gino Calabrese e dalla prefazione di Loris Arbati, 'L'Italia capovolta' non è soltanto la vicenda di una famiglia del sud emigrata al nord, ma anche e soprattutto la storia di piccoli paesi sparsi lungo lo Stivale che, a causa di svariati fattori, tra cui la crisi economica, si stanno lentamente spopolando. (ANSA).