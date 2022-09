Sisma: incontri a Teramo su bandi fondo complementare a PNRR

(ANSA) - TERAMO, 30 SET - Lunedì 3 ottobre ci sarà la presentazione dei bandi del Fondo Complementare al PNRR per le Aree Sisma, con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 780 milioni di euro, 700 dei quali, per la maggior parte, a disposizione delle imprese per sostenere i loro investimenti sul territorio. Continuano a Teramo, nella sala Polifunzionale della Provincia, gli appuntamenti di Next Appennino Lab il programma di attività di Fondazione Symbola, in attuazione del Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario Sisma 2016, il Coordinatore della struttura tecnica di missione Sisma 2009, il Dipartimento Casa Italia e le Fondazioni Symbola, Aristide Merloni, Magna Carta, gli Istituti Adriano Olivetti e Censis e le Associazioni Legambiente, Federtrek ed Uncem. Lunedì 3 ottobre, pre 17, saranno presentati bandi e finanziamenti.

Presenti: Carlo Presenti, Coordinatore Struttura di missione Sisma 2009; Diego Di Bonaventura, presidente Provincia di Teramo; Giovanni Luzii, consigliere Provincia Di Teramo Delegato Pnrr. Introdurrà i lavori Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola e modererà Pina Manente, ufficio stampa Provincia Di Teramo. Interverranno Filippo Lucci, Consorzio Punto Europa l'assistenza tecnica per le imprese; Paolo Pigliacelli, esperto specialista Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Sostegno Agli Investimenti (Misura B1) - Valorizzazione Ambientale, Economia Circolare e ciclo delle macerie (Misura B3); Amadio Salvi, esperto Unioncamere Interventi per il Turismo, la Cultura, lo Sport e l'inclusione (Misura B2). (ANSA).