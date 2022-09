Sabato a Chieti la "Notte Gialla", il clou con concerto di Ron

(ANSA) - CHIETI, 29 SET - Un'isola pedonale lunga oltre due chilometri costellata di eventi quali Dj set, musica, intrattenimento per bambini, lo stadio del nuoto accessibile e i negozi del centro invitati dal Comune a rimanere aperti, con il clou dell'iniziativa il concerto gratuito di Ron a Chieti Scalo.

È il programma della "Notte Gialla" di Chieti, rinviata una volta a causa del maltempo, che sabato prossimo primo ottobre chiuderà il calendario degli eventi.

Nelle vetrine dei negozi la parte delimitata in giallo sarà contraddistinta da prezzi di cortesia per avvicinare domanda e offerta. Un'apposita disposizione consentirà ai commercianti al dettaglio di mettere espositori su strada e alle attività di somministrazione di collocare all'esterno i tavolini.

"Ringraziamo tutti i motori di questa Notte, forze dell'ordine, Polizia Municipale, tutti gli altri soggetti che ci supporteranno e invitiamo tutto il territorio a venire a Chieti sabato - dice il vice sindaco Paolo De Cesare - perché la Notte Gialla assolva alla funzione per cui è anche nata, per intrattenere, con musica di altissima qualità, ma anche per sostenere, ora più che mai, l'economia turistica, commerciale e culturale della città".

L'assessore al commercio, Manuel Pantalone, ha voluto ringraziare Esa Life, che gestisce la piscina comunale e la terrà aperta, fruibile e colorata di giallo per tutta la durata dell'iniziativa. (ANSA).