Nuoto: due atleti Pinguino ai mondiali di salvamento

(ANSA) - AVEZZANO, 21 SET - Sono Stefano Farina e Federico Piccinini i due atleti del gruppo Pinguino di Avezzano che partono oggi alla volta dei mondiali di nuoto per salvamento di Riccione. I ragazzi avezzanesi, classe 2007, faranno parte dei 1.500 atleti provenienti da ben 50 paesi, che per 12 giorni si metteranno in gioco con gare in mare e in piscina per una disciplina del nuoto che punta alla salvaguardia e prevenzione della vita umana. I due giovani sportivi verranno accompagnati e seguiti dall'allenatore della Pinguino, Mario Paris.

"Abbiamo iniziato l'avventura del salvamento ormai da cinque anni - ha dichiarato il coach - i ragazzi si stanno preparando da tempo in questa disciplina. Già lo scorso anno, hanno partecipato ai campionati italiani che si sono svolti a Milano, classificandosi tra i primi venti in ambito nazionale. Quella di quest'anno è una nuova sfida, che affronteremo senza troppe pretese vista anche la giovane età degli atleti. Saranno infatti i più piccoli a partecipare nella categoria 15-19 anni".

"La partecipazione a questi campionati - ha continuato - la prenderemo come possibilità di crescita e come prospettiva per ottenere risultati futuri per le prossime stagioni. Stefano e Federico frequentano la Pinguino da quando avevano quattro anni e hanno percorso con noi tutto il cammino sportivo: dal nuoto agonistico fino ad arrivare a questo importante risultato".

