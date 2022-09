Cinema, streaming per studenti del film "La quinta stagione"

(ANSA) - L'AQUILA, 21 SET - Una giornata evento dal titolo "Il Cinema per la sostenibilità". Questa la proposta alle scuole del territorio da parte dell'Istituto cinematografico dell'Aquila "La lanterna magica", nell'ambito delle Giornate europee del Patrimonio 2022.

Sabato 24 settembre, gli studenti della provincia dell'Aquila avranno la possibilità di vedere in streaming il film "La quinta stagione" di Peter Brosens e Jessica Woodworth (Belgio, Paesi Bassi, Francia 2012), per una riflessione sulla gestione sostenibile del patrimonio culturale e del paesaggio. Una visione accompagnata dall'approfondimento cinematografico di Katiuscia Tomei.

"L'Istituto - viene spiegato - ha scelto questa pellicola poiché ci racconta di una misteriosa calamità che colpisce un paesino delle Ardenne sconvolgendo il ciclo della natura. I due bambini protagonisti, Alice e Thomas, lottano per dare un senso alla vita, mentre attorno ogni gioia si spegne".

Una storia ambientata in un futuro vicino, dove la terra si è ormai fatta sterile e - quando anche l'ultimo barlume d'innocenza, rappresentato dai bambini - viene corrotto e ridotto al silenzio, la violenza è destinata a esplodere e l'avidità a trasformare gli uomini in creature mostruose che si proteggono l'un l'altro, omertosi, facendosi massa.

"La tematica è di attualità - riprende - e propone una riflessione atta a contribuire a un futuro più sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale ed economico, anche in funzione del raggiungimento degli specifici obiettivi fissati dalle Nazioni Unite per il 2030". Sul sito internet della "Lanterna Magica" www.istitutocinematografico.org, i link per le visioni. (ANSA).