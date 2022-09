Pallavolo: Europei under 20 maschi; Battocchio, livello alto

(ANSA) - PESCARA, 17 SET - Grande attesa a Pescara per il via dei Campionati Europei Under 20 maschili di pallavolo, in programma dal questa sera al 25 settembre. Le dodici squadre finaliste si daranno battaglia sui campi di Vasto (PalaBCC) e Montesilvano (PalaRoma). Le semifinali e finali per le medaglie si terranno a Montesilvano nelle giornate del 24 e 25 settembre.

L'Italia parte tra le favorite ma il commissario tecnico azzurro Matteo Battocchio invita a tenere i piedi ben piantati in terra. "Siamo esigenti con noi stessi per fare il massimo - spiega - così come facciamo in allenamento. Vogliamo dare la gratificazione a chi ci segue e ci incoraggia. Abbiamo vinto un Mondiale con la nazionale maggiore e questo per noi è un grande stimolo che deve servire a darci una carica ulteriore. Podio inderogabile? Si, ma anche no. La pressione che c'è è tanta. Il livello di questi europei è molto alto. Giochiamo contro giocatori che l'anno prossimo giocheranno in Super Lega. Anche noi però ne abbiamo. Mancano due squadre come la Turchia e la Germania, ma ne abbiamo di altrettante forti come per esempio Francia, Polonia Bulgaria, Repubblica Ceca, Serbia che sono tutte formazioni forti e quindi il livello è alto. Siamo alle finali di un campionato europeo e chiaramente non si può pensare che il livello sia basso. Ma noi diciamo forza Italia sempre.

Scendiamo in campo dando tutto e provando a vincere più possibile". (ANSA).