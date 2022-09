Teatro dei Marsi, Branduardi apre la 16/a stagione

(ANSA) - AVEZZANO, 13 SET - Angelo Branduardi inaugurerà giovedì 20 ottobre la nuova stagione musicale del Teatro dei Marsi ad Avezzano (L'Aquila). La rassegna, targata Harmonia Novissima, aprirà con il "Cammino dell'anima", concerto del compositore e violinista lombardo, cantore di epoche passate e stili barocchi e rinascimentali.

Quindici, in totale, gli appuntamenti in calendario. L'ultimo, previsto per il 30 aprile 2023, vedrà il grande sinfonismo di "Romeo e Giulietta", l'immortale opera di William Shakespeare.

Diversi gli appuntamenti di cartello Pippo Pollina (2 dicembre) a Uto Ughi (24 marzo) passando per Avion Travel (10 febbraio).

Verranno riproposti tributi ai The Beatles con "BeatleStory" (24 febbraio) e Ennio Morricone con "Morricone, il genio" (17 marzo) e troveranno ampio spazio l'opera, il balletto e il pianoforte, forme di classicità capaci di attrarre un pubblico trasversale e di tutte le età.

La rassegna, giunta alla sua sedicesima edizione, è stata presentata quest'oggi in conferenza stampa al Comune di Avezzano. "Abbiamo scelto un taglio il più possibile contaminato nei generi proposti ha assicurato il direttore artistico Massimo Coccia -. Possiamo suddividere la programmazione tra grandi interpreti, giovani talenti e appuntamenti immancabili che da anni connotano la nostra stagione. Ci sono anche spettacoli che uniscono musica e teatro nella stessa serata.

Avremo anche danza, sinfonie e due orchestre tra le più prestigiose in Italia".

Presenti, tra gli altri, il vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, l'assessore alla Cultura Pierluigi Di Stefano, il presidente della commissione Cultura Nello Simonelli. (ANSA).