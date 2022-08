Elezioni:ok liste Terzo Polo in Abruzzo,corre D'Alessandro

(ANSA) - L'AQUILA, 22 AGO - Ufficiali i candidati abruzzesi del Terzo Polo costituito da Azione e da Italia Viva per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nel plurinominale alla Camera dei deputati: Giulio Sottanelli, ex parlamentare di Scelta Civica, Roberta Dell'Aguzzo, Confartigianato Aquila, Riccardo Giampiero, consigliere Comunale Chieti (Italia Viva), Massimina Erasmi, imprenditrice e consigliere comunale Pineto (Teramo).

Uninominale Camera. Collegio Pescara/Teramo: Roberto Quercia, commercialista-imprenditore. Collegio Chieti: Gaetano Luigi Fuiano, dirigente scolastico di Vasto (Chieti). Collegio L'Aquila-Teramo: Emanuela Pistoia, docente Università di Teramo.

Plurinominale Senato: Camillo D'Alessandro, deputato uscente Italia Viva, commercialista; Nausicaa Cameli, fisioterapista; Alfredo Chiantini, avvocato e consigliere comunale di Avezzano di Italia Viva. Uninominale Senato: Gianfranco Giuliante, già assessore regionale del Pdl ed ex dirigente di An e Lega. (ANSA).