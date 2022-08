Anziana ustionata ad Ari trasferita a Roma, è gravissima

(ANSA) - CHIETI, 13 AGO - È stata trasferita al centro grandi ustionati dell'ospedale S. Eugenio di Roma la donna di 88 anni che nel tardo pomeriggio di ieri ad Ari, nella sua abitazione, è stata investita da un ritorno di fiamma mentre utilizzava alcol per bruciare nel camino alcune stoppie. Portata in elicottero dal 118 al Pronto Soccorso del policlinico di Chieti, la donna è stata successivamente trasferita nel centro specializzato a causa delle sue gravissime condizioni e delle ustioni che ha riportato su gran parte del corpo dopo che sono andati a fuoco gli abiti che indossava. I primi a prestare soccorso alla donna, che vive sola in un'abitazione del centro di Ari, sono stati alcuni vicini di casa. Sul posto erano intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. (ANSA).