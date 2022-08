Perdonanza, Corteo torna a sfilare al completo dopo due anni

(ANSA) - L'AQUILA, 12 AGO - "Sorridete loro e applauditeli, perché sono la parte migliore della città". In abiti storici, Pietro Piccirilli del Comitato Perdonanza ha presentato il Corteo della Bolla della 728/a edizione, indicando bambini e giovani che saranno tra i protagonisti della sfilata per il centro cittadino. Un Corteo che quest'anno, in via del tutto eccezionale, si svolgerà il 23 agosto. Questo permetterà il 28 agosto un protocollo eccezionale legato alla visita di Papa Francesco.

Il Corteo della Bolla partirà alle 18.30 dai Quattro Cantoni, in corrispondenza della sede comunale di Palazzo Fibbioni.

Percorrerà, dunque, il corso principale della città per poi compiere un giro intorno a Piazza Duomo, luogo in cui confluirà all'interno del corteo anche il cardinale, l'arcivescovo metropolita Giuseppe Petrocchi. Lì poi si proseguirà insieme verso Collemaggio. L'accensione del braciere avverrà solamente dopo l'arrivo di tutto il corteo. Al corteo istituzionale, la cui composizione è regolata da un apposito documento ministeriale, si aggiunge il corteo storico che, dopo due anni di pandemia, lascia la sua dimensione statica per tornare a fluire per le vie del Centro. Dunque, ci sarà una sezione dedicata alle associazioni che vogliono partecipare all'iniziativa. Per i responsabili di queste realtà sarà possibile compilare un modulo sul sito del Comune. Inoltre quest'anno il corteo e i momenti salienti della Perdonanza saranno ripresi da una troupe in modo tale che in seguito verrà prodotto un video che sarà esposto all'interno del museo della perdonanza ancora in allestimento.

All'interno della conferenza è stata ricordata la dottoressa Giovanna Di Matteo, venuta a mancare lo scorso anno. "Giovanna è stata per anni responsabile del corteo, si è dedicata con passione a questo evento" ha detto Piccirilli. (ANSA).