'Archi panoramica', folk revival, enogastronomia e danze

(ANSA) - ARCHI, 05 AGO - Fra tradizioni musicali locali e internazionali arriva domani, sabato 6 agosto, la terza edizione di 'Archi panoramica', viaggio nel territorio e contaminazioni dal mondo. L'iniziativa organizzata e promossa dalla Pro Loco di Archi (Chieti) con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Complesso Bandistico Città di Archi, vuole regalare al pubblico atmosfere e suggestioni inedite in Abruzzo. Nel piccolo borgo collinare sarà allestito un percorso enogastronomico d'eccellenza, con piatti al gusto di tartufo e zafferano, specialità locali e sapori internazionali secondo le tappe dell'itinerario musicale, quest'anno diviso fra Afroamerica, Mediterraneo e country life. Canti archesi, stornelli e danze abruzzesi, musiche gitane, flamenco, pop-soul internazionale, funk, rythm & blues, gospel e country music animeranno le strade del paese dalle 19. Alle 23:00, in Piazza Marconi, concerto finale con The Baron's Band e il DJ set di Tony Zappa DJ.

Quest'anno la manifestazione ospiterà anche la premiazione del concorso musicale per band, musicisti, cantanti e cori 'Te fa cuscì cantà', prima edizione del Premio Nazionale intitolato a Tommaso Melchiorre, archese e autore di alcune delle canzoni popolari archesi più note. Il concorso è stato realizzato con il patrocinio del Comune con l'intento di riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale tradizionale del borgo di Archi invitando i partecipanti a realizzare il remake della canzone 'Arche bbelle', conosciuta ai più come 'Arch'è 'gné l'amore'. Sarà entusiasmante far sentire al pubblico le cover realizzate dai finalisti e accogliere tutti i visitatori per divertirsi, cantare, ballare e gustare insieme nell'incantevole borgo di Archi. (ANSA).