Calcio: Teramo; sindaco al lavoro con Figc per la D

(ANSA) - TERAMO, 03 AGO - A Teramo c'è poca voglia di parlare. Bocche cucite in società. Non a Palazzo di Città dove si lavora per garantire il futuro del calcio biancorosso. Il primo cittadino Gianguido D'Alberto, nell'evidenziare come l'ente, dopo aver appreso "con rammarico della decisione del Tar, si sia immediatamente attivato per governare, per quanto di sua competenza, l'intero processo e garantire continuità al calcio teramano", annuncia come la giornata odierna sarà dedicata a valutare gli effetti della sentenza, confrontarsi con i legali della società e intensificare l'interlocuzione con la Federazione per proseguire sul percorso già avviato nelle scorse settimane con la lettera inviata allo stesso presidente Gravina, per garantire l'iscrizione in sovrannumero della Teramo Calcio alla serie D. (ANSA).